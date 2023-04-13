13 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Путин заикнулся о льготной ипотеке на "вторичку", но Мутко против

Владимир Путин заикнулся о появлении льготной ипотеки на вторичное жилье. Сейчас под низкую ставку можно взять только новые квартиры.

"Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Всё-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли", - размышлял Путин на встрече с главой госкомпании Дом.РФ Виталием Мутко.

Мутко явно был не в восторге от идеи, хотя и признал, что "вторичный рынок более предпочительный, потому что там дешевле".

"Сейчас цены на вторичном рынке меньше, чем на первичном рынке. Сейчас у нас это наблюдается, когда мы сделали большую поддержку отрасли, потому что меры поддержки на спрос длительные и через два-три года приносят эффект. Мы запустили механизм – через несколько лет начали больше вводить, а вторичный рынок сейчас несколько приостановился", - сказал Мутко.

Но Путин попытался спорить: "Всё равно это будет подталкивать строительство".

Дальше тема развития не получила.

Ранее и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и глава Минфина Антон Силуанов говорили о желании свернуть льготную ипотеку или хотя бы сузить категорию граждан, которая может ее получить.

По данным Мутко, в 2022 году 46% выданных ипотечных кредитов были с господдержкой. Из 10 единиц приобретаемого жилья на первичном рынке восемь покупается с господдержкой.

Теги: вторичное жилье, ипотека, виталий мутко



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