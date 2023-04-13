Свердловская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за снегопада в середине апреля

Госавтоинспекция Свердловской области выступила с обращением ко всем участникам дорожного движения. Причиной стало ухудшение погодных условий в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, на севере Среднего Урала уже наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега. Также синоптики прогнозируют ночное понижение температуры до минус 10 градусов, из-за чего на дорогах возможно образование гололедицы и снежного наката.

"Автоинспекция призывает водителей выбирать пониженный скоростной режим и отказаться от опасных маневров, быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам, которые уже сменили шины на летние, а также имеющим малый опыт вождения, необходимо отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом", - советуют в ГИБДД.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными.

Напомним, что ранее уральские синоптики предупреждали о 10-градусных морозах в ближайшее время. При этом нынешняя весна в Свердловской области феноменально теплая, было зафиксировано сразу несколько температурных рекордов.