"Музыканты" продолжают вытеснять противника из центральных кварталов Артемовска

На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжали вытеснять противника из центральных кварталов Артемовска. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска. Об этом сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

За прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач.

Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".