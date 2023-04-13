13 Апреля 2023
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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Иван Ямашев, t.me/ivan_yamashev

Военные из Нягани развернули под Артемовском свой флаг

Военные из Ханты-Мансийского автономного округа, сражающиеся под Артемовском, развернули флаг Нягани, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Нягани Иван Ямашев. Он опубликовал снимок бойцов, развернувших флаг.

"Наши ребята на северо-востоке Донецкой народной республики. Уверено стоят на защите рубежей и не забывают про родную Нягань", - написал он. На снимке военные с флагом стоят рядом с указателем "Бахмутский район" (украинское название города Артемовск - Бахмут).

Флаг Нягани под Артемовском(2023)|Фото: Иван Ямашев, t.me/ivan_yamashev

Глава Нягани подчеркнул, что бойцов ждут дома, гордятся ими и верят в победу.

Теги: флаг, военные, Артемовск



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