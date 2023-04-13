16-летний подросток устроил стрельбу в петербургской школе

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток устроил стрельбу в школе, есть раненые. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, школьник принес пневматический пистолет в учебное заведение, расположенное в Калининском районе. Стрелять он начал сначала на улице, затем — в самой школе.

Ученик задержан. Свое поведение подросток объяснил шуткой. Уточняется, что пострадали несколько человек, у них легкие ранения.

Mash на Мойке пишет, что 16-летний подросток состоит на учете в ПДН. По данным телеграм-канала, он уже имеет "уголовку" за кражу автомобильных колес.