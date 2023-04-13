Главу ГИБДД Ивделя обвинили в получении крупной взятки

У правоохранителей возникли вопросы к начальнику ГИБДД уральского города Ивдель Максиму Анисимкову. Высокопоставленного госавтоинспектора обвиняют в коррупционных преступлениях.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 35-летнему начальнику подразделения ГИБДД территориального отдела полиции предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, совершенном с вымогательством взятки. По версии следствия, вечером 11 апреля силовик лично получил деньги за непринятие мер по привлечению к ответственности нарушителей правил дорожного движения.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, противоправная деятельность сотрудника, о котором идет речь, была пресечена оперативниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области совместно с региональным управлением ФСБ.

"По предварительным данным, представитель ОВД Ивделя подозревается в получении взятки в размере 120 тысяч рублей от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, за нереагирование на административные правонарушения клиентов. Собранные по данному факту материалы из полиции были направлены для принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет", - сообщил полковник Горелых.

Он заверил, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. А его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей.

Сейчас проводится расследование, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Полицейскому может грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.