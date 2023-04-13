Главу ГИБДД Ивделя обвинили в получении крупной взятки

13 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Главу ГИБДД Ивделя обвинили в получении крупной взятки

У правоохранителей возникли вопросы к начальнику ГИБДД уральского города Ивдель Максиму Анисимкову. Высокопоставленного госавтоинспектора обвиняют в коррупционных преступлениях.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 35-летнему начальнику подразделения ГИБДД территориального отдела полиции предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, совершенном с вымогательством взятки. По версии следствия, вечером 11 апреля силовик лично получил деньги за непринятие мер по привлечению к ответственности нарушителей правил дорожного движения.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, противоправная деятельность сотрудника, о котором идет речь, была пресечена оперативниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области совместно с региональным управлением ФСБ.

"По предварительным данным, представитель ОВД Ивделя подозревается в получении взятки в размере 120 тысяч рублей от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, за нереагирование на административные правонарушения клиентов. Собранные по данному факту материалы из полиции были направлены для принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет", - сообщил полковник Горелых.

Он заверил, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. А его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей.

Сейчас проводится расследование, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Полицейскому может грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.

Теги: ГИБДД, Ивдель, СК, взятка, полиция, ФСБ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети