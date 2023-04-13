13 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума увеличила штрафы за продажу сигарет и вейпов детям

Госдума одобрила поправки, повышающие штрафы за продажу табака и электронных сигарет несовершеннолетним.

Теперь физлица будут штрафоваться на сумму до 60 тыс. руб. (сейчас – до 20 тыс. руб.), должностные лица – на сумму до 300 тыс. руб., юридические лица – на сумму до 600 тыс. руб.

На этой неделе депутаты также одобрили ужесточение условий продажи вейпов. Теперь их нельзя продавать несовершеннолетним, нельзя выкладывать на витрину, а также запрещается производство ароматических добавок к жидкостям для вейпов.

Теги: госдума, штраф, сигареты, продажа, дети



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