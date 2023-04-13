13 Апреля 2023
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Происшествия В России
Фото: nakanune.ru

Генпрокуратура инициировала проверку достоверности кадров с казнью, предположительно, украинского военнослужащего

Генпрокуратура инициировала проверку информации из-за размещения в интернете фото и видео, которые изображают якобы сцены убийства украинского военнослужащего.

На кадрах распространенного видео злоумышленник в камуфляжной форме летом ножом убивает неизвестного военнослужащего. Для оценки достоверности кадров они направлены в следственные органы для организации проверки.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что кадры с обезглавливанием, предположительно, украинского военнослужащего могут стать поводом для проверки, но сначала необходимо подтвердить их достоверность. Видеозапись казни военного с украинской нашивкой на бронежилете появилась в Telegram-каналах 11 апреля. Песков назвал эти кадры "ужасными". При этом, по его словам, "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки".

Теги: Генпрокуратура РФ, военнослужащий



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Ранее 12.04.2023 14:43 Мск Песков призвал проверить достоверность кадров с казнью военного


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