Генпрокуратура инициировала проверку достоверности кадров с казнью, предположительно, украинского военнослужащего

Генпрокуратура инициировала проверку информации из-за размещения в интернете фото и видео, которые изображают якобы сцены убийства украинского военнослужащего.

На кадрах распространенного видео злоумышленник в камуфляжной форме летом ножом убивает неизвестного военнослужащего. Для оценки достоверности кадров они направлены в следственные органы для организации проверки.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что кадры с обезглавливанием, предположительно, украинского военнослужащего могут стать поводом для проверки, но сначала необходимо подтвердить их достоверность. Видеозапись казни военного с украинской нашивкой на бронежилете появилась в Telegram-каналах 11 апреля. Песков назвал эти кадры "ужасными". При этом, по его словам, "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки".