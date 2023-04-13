Задержан шестой обвиняемый по делу об убийстве подростка в Челябинске

В Челябинске задержан шестой обвиняемый по делу об убийстве подростка. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления еще двух мужчин, которые задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Сегодня стало известно, что по уголовному делу задержан 17-летний гражданин РФ. Его обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц. По решению суда он пробудет в СИЗО до 11 июня.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве обвиняют 20-летнего местного жителя. На следующий день были задержаны еще трое подозреваемых. Четверых иностранных граждан заключены под стражу на два месяца. Двое из них несовершеннолетние. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался. Добавим, что обвиняемые являются уроженцами Таджикистана.