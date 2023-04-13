Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Путина, Пригожина и Шойгу

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова нет информации о том, что Владимир Путин якобы организовал встречу основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Минобороны Сергея Шойгу, чтобы урегулировать их конфликт.

"Мне ничего об этом не известно", - цитирует Пескова ТАСС.

Соответствующая информация ранее появилась в западных СМИ.

Кроме того, официальный представитель Кремля подверг сомнению достоверность сообщений зарубежных СМИ о якобы имеющей место внутренней борьбе между силовыми ведомствами России, в частности ФСБ и Минобороны.

В феврале Песков воздержался от комментариев относительно высказываний основателя ЧВК "Вагнер" в адрес военного руководства страны.

Напомним, ранее Пригожин заявил, что от него требуют извинений, чтобы решить проблему поставок боеприпасов. Бизнесмен обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер", поскольку те якобы запретили передавать боеприпасы бойцам его частной военной компании. В свою очередь, в Минобороны РФ опровергли заявления о блокировании поставок боеприпасов штурмовым отрядам.