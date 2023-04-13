В России разработали базовую станцию 5G

В России силами Сколтеха и фонда НТИ создана первая отечественная базовая станция 5G. Работа велась три года (39 месяцев), сообщили в пресс-службе фонда.

Общий бюджет разработки составил 342 млн руб., из них 300 млн руб. были получены в форме государственного гранта.

Разработка представляет из себя программное обеспечение и образцы модулей. Первая партия уже готова для комплектации пилотной сети. До конца 2023 года планируется выпустить 100 базовых станций.

В НТИ описали технические характеристики оборудования: автономный и неавтономный режимы, eMBB, сетевой слайсинг, VoNR (голосовые вызовы в сети 5G), ViNR (видеозвонки в сети 5G) и др.

По техническим характеристикам базовая станция Сколтеха сравнима с современными образцами иностранного оборудования, а пиковая скорость мобильного интернета достигала 1,4 гигабита в секунду. Решение Сколтеха поддерживает диапазон 4,4–4,99 ГГц (n79).

В фонде отметили, что у разработки есть экспортный потенциал – несколько дружественных стран уже проявили интерес к проекту.