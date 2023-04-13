В Екатеринбурге открылся самый большой центр водных видов спорта в России

Сегодня в Екатеринбурге состоялось открытие одной из площадок Международного фестиваля университетского спорта – Дворца водных видов спорта в Новокольцовском.

Как заявил на открытии помощник президента России Игорь Левитин, проведение подобного фестиваля в Екатеринбурге – это подарок всему российскому спорту.

"Я уверен, что большой спортивный праздник, который здесь состоится в ближайшее время, покажет всему миру честь и славу российского спорта", - отметил Левитин.

Как добавил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, получился уникальный в своем роде объект – самый большой центр водных видов спорта в России.

"Здесь будут тренироваться ведущие спортсмены Свердловской области, а приезжать соревноваться ведущие спортсмены страны и зарубежные гости. Уверен, что из стен этого дворца выйдут и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы", - заявил Куйвашев.

Как признался первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, Дворец водных видов спорта – это "сказочный объект".

"Сегодня здесь созданы уникальные условия, которые позволяют охватить весь спектр водных видов спорта, повышать свое здоровье и спортивное мастерство. Я поздравляю всех свердловчан с открытием этого объекта. Наслаждайтесь водой, друзья, занимайтесь спортом", - призвал Кадыров.

А многократный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов отметил, что сегодня сбылась мечта многих спортсменов – в Екатеринбурге появился Дворец водных видов спорта.

"Бассейн будет жить самой насыщенной спортивной жизнью. Вода хорошая по качеству, сам бассейн хороший, светлый. Работайте, не стесняйтесь и давайте нам больше поводов гордиться", - обратился Попов к спортсменам.

Как добавил Игорь Левитин, хотя Дворец водных видов спорта является объектом Свердловской области, это "достояние всей России".

"У нас была Казань, сегодня это Екатеринбург, и я очень рад, что таких мест появляется все больше. Это дворец мирового уровня для всех видов плавания", - заявил помощник президента РФ.

А Евгений Куйвашев пообещал, что после соревнований дворец станет доступен для всех любителей плавания.

Напомним, также сегодня в Екатеринбурге состоится церемония открытия еще одного объекта Международного фестиваля университетского спорта – Дворца дзюдо в Академическом.