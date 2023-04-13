Под Челябинском тушат ландшафтный пожар возле поселка

Напомним, в регионе с 12 апреля введен особый противопожарный режим.

На территории проводится дополнительная опашка, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

"На защиту населенного пункта встали сотрудники МЧС, работники лесничества, противопожарной службы, добровольцы", - отметили в ведомстве.

В Челябинской области тушат ландшафтный пожар около поселка Трубный в Сосновском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.





