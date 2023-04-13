Главе Нефтеюганска вручили желтое ведро, как руководителю самого "мокрого" муниципалитета

Главе Нефтеюганска Эльвире Бугай вручили желтое ведро, как руководителю самого "мокрого" муниципалитета в автономном округе. Об этом Накануне.RU сообщили в ОНФ Югры.

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"Сегодня передали в администрацию Нефтеюганска официальное письмо с итоговой таблицей гражданского мониторинга "Лужи Югры" и желтое ведро, как приложение к документу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ОНФ подвел итоги гражданского мониторинга "Лужи Югры" и составил рейтинг самых затопленных муниципалитетов региона. Лидером стал Нефтеюганск. Мониторинг представлял собой опрос в социальной сети "ВКонтакте", содержащий четыре варианта ответа - два - положительное отношение к качеству уборки снега, два - отрицательное. По итогам этих двух таблиц с помощью сквозного суммирования складывался итоговый результат.

Нефтеюганск получил максимальную отрицательную оценку в 89% и лишь 11% одобрения деятельности по уборке снега и количеству луж в городе. В целом 79% опрошенных дали отрицательную оценку деятельности чиновников. На втором месте - город Мегион - он получил отрицательную оценку 87% опрошенных. Также в лидерах Лангепас и Сургут с показателями 85% и 83%.

При подсчете голосов учитывалась также численность населения в муниципалитетах.