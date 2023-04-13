Алексей Текслер поручил главам усилить работу по обеспечению пожарной безопасности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в связи с пожароопасным периодом потребовал от глав усилить меры по обеспечению противопожарной безопасности. В муниципалитетах проведут опашку вблизи лесных массивов, очистят территории от сухостоя и усилят разъяснительную и профилактическую работу с населением, передает корреспондент Накануне.RU.

"На этот момент уже зарегистрировано 649 ландшафтных пожаров на площади 846 га и 83 лесных пожара на площади 732 га – это очень большие цифры, особенно, если сравнивать с прошлым годом", - подчеркнул глава региона.

В муниципалитетах необходимо провести опашку и очистить территории от сухостоя. Если ситуация с пожарами будет осложняться, то в регионе могут досрочно завершить охотничий сезон.

В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Южноуральцам запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор. Готовить пищу на территории частных домовладений можно только в мангалах и жаровнях на расстоянии не менее пяти метров от здания.

"В период действия особого режима все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое. На граждан административный штраф может достигать 50 тысяч рублей, это не считая ущерба, нанесенного лесному фонду", - отметил и.о. начальника главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Для должностных лиц штраф за нарушение правил пожарной безопасности составит от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей.

При этом стоит отметить, что основными причинами возгораний остается переход огня с иных категорий и неосторожное обращение с огнем местного населения. В связи с этим в регионе усилено патрулирование лесного фонда в целях пресечения нарушений правил пожарной безопасности. проведено 589 патрулирований. В результате составлено восемь протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и выдано 27 предостережений о недопущении нарушений ППБ в лесах для лиц, участки которых граничат с землями лесного фонда.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС рассказали, что на территории области спланирован комплекс дополнительных мероприятий. В частности, проводятся патрулирования и разъяснительные беседы с населением. Организовываются временные противопожарные посты в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Организована работа по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях садоводческих и огороднических товариществ и др.

"Мы призываем всех граждан к соблюдению мер предосторожности. Не оставляйте горящие предметы без присмотра, не бросайте окурки на землю, не разводите костры в запрещенных местах. Важно помнить, что пожар легче предотвратить, чем потушить", - отметил начальник 6 пожарно-спасательного отряда Сергей Барышников.

Южноуральцам напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара нужно немедленно позвонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112.