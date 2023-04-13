Украинский режим отправил под домашний арест черкасского митрополита

Суд в Черкассах на два месяца отправил митрополита Черкасского и Каневского Феодосия под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Он обвиняется в "разжигании межконфессиональной розни", так как твердо придерживается канонической позиции Церкви о недопустимости церковного общения с раскольниками. Также ему "пришили" "оправдание российской агрессии".

Недавно митрополит заявил, что режим фактически поставил ультиматум: или объединяться с раскольниками, или уходить в подполье.

Он полагает, что следствие просило заключить его под домашний арест "не самостоятельно, а по чьей-то указке сверху, чтобы обезглавить и обездвижить руководство Черкасской епархии". На прошлой неделе архиерей, предвидя арест, передал свои полномочия викарию Черкасской епархии епископу Корсунь-Шевченковскому Антонию.

Накануне украинский режим анонсировал законодательные инициативы, направленные на запрет УПЦ.

