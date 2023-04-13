13 Апреля 2023
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

В Кремле оценили идею Украины о "Черном море НАТО"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что следует сделать Черное "внутренним морем НАТО".

"Черному морю никогда не бывать "морем НАТО", это общее море", - приводит ТАСС словам Пескова, который уточнил, что для всех прибрежных государств Черное море должно быть морем сотрудничества и взаимодействия.

По словам Пескова, "само заявление (о "море НАТО") основывается на двух противоречиях".

"НАТО и демилитаризация – взаимоисключающие понятия", - сказал Песков.

Напомним, ранее министр, выступая на Черноморской конференции по безопасности, заявил, что Черное море следует превратить в море НАТО, как это произошло с Балтийским морем.

"Эти военные действия доказали, что безопасность региона неделима. Угроза одному – угроза всем", - сказал глава МИД Украины, уточнив, что Черное море нуждается в демилитаризации и должно быть использовано для путешествий и торговли.

Теги: Дмитрий Кулеба, Дмитрий Песков, Черное море, НАТО



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