В Кремле оценили идею Украины о "Черном море НАТО"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что следует сделать Черное "внутренним морем НАТО".

"Черному морю никогда не бывать "морем НАТО", это общее море", - приводит ТАСС словам Пескова, который уточнил, что для всех прибрежных государств Черное море должно быть морем сотрудничества и взаимодействия.

По словам Пескова, "само заявление (о "море НАТО") основывается на двух противоречиях".

"НАТО и демилитаризация – взаимоисключающие понятия", - сказал Песков.

Напомним, ранее министр, выступая на Черноморской конференции по безопасности, заявил, что Черное море следует превратить в море НАТО, как это произошло с Балтийским морем.

"Эти военные действия доказали, что безопасность региона неделима. Угроза одному – угроза всем", - сказал глава МИД Украины, уточнив, что Черное море нуждается в демилитаризации и должно быть использовано для путешествий и торговли.