Всеукраинский совет церквей выступил за запрет УПЦ

Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что провел встречу с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, где особое внимание было уделено законопроекту о запрете УПЦ. И получил от совета письмо с поддержкой запрета. Совет подтвердил это на своем сайте.

На днях депутат Рады Тарас Батенко сказал, что на Украине происходит "духовная революция", которую режим законодательно оформит. Будут приняты новые законы об ограничении деятельности УПЦ.

"Можно констатировать, что процесс законодательного запрета УПЦ подходит к своей финальной точке", - пишет "Правблог".

