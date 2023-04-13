13 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

ФНС увеличила до 499 список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Федеральная налоговая служба опубликовала перечень автомобилей дороже 10 млн руб., которые подлежат обложению "налогом на роскошь". В список вошли 449 позиций (в 2022 году было 345).

Для расчета налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 в отношении:

  • легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн руб. включительно,
  • с года выпуска которых прошло не более 10 лет,

а также в отношении легковых автомобилей:

  • средней стоимостью от 15 млн руб.,
  • выпущенных не более 20 лет назад.

В перечень вошли модели и модификации Audi, Bentley, BMW, а также Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Aurus.

Напомним, бюджет получит от добровольных взносов бизнеса в полтора раза больше, чем ожидали в Минфине, казна пополнится на 470 млрд руб. вместо 300 млрд, именно такую сумму внесут туда крупные предприятия, говорится в исследовании высшей школы экономики (ВШЭ). Почти 85% поступлений обеспечат отрасли, связанные с добычей и экспортом природных ресурсов, говорится в исследовании. При этом наибольшую сумму сбора могут заплатить "Металлоинвест", Сбер и "Норникель".

Теги: фнс, налог на роскошь, автомобиль



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