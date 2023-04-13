Нового директора ГМИИ имени Пушкина проверит Генпрокуратура из-за высказывания о Сталине

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ с просьбой проверить высказывания нового директора музея имени Пушкина Елизаветы Лихачевой про Иосифа Сталина.

"Она сравнила его (Сталина) с Микки-Маусом, сказав, что "он сдох и проехали", и отметила, что "смылить" мыло с изображением вождя – это прикольно. Полагаю, что необходимо проверить данные высказывания на дискредитацию выдающейся исторической личности по закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне"", - написала Останина в своем telegram-канале.

Напомним, теперь уже экс-директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак написала заявление об увольнении по собственному желанию 20 марта. Официально срок ее контракта истекает 2 апреля. Новым директором назначена Елизавета Лихачева. С 2017 г. она руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени Щусева.