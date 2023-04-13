Нового директора ГМИИ имени Пушкина проверит Генпрокуратура из-за высказывания о Сталине

13 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Москва
Фото: vk.com/club23141780

Нового директора ГМИИ имени Пушкина проверит Генпрокуратура из-за высказывания о Сталине

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ с просьбой проверить высказывания нового директора музея имени Пушкина Елизаветы Лихачевой про Иосифа Сталина.

"Она сравнила его (Сталина) с Микки-Маусом, сказав, что "он сдох и проехали", и отметила, что "смылить" мыло с изображением вождя – это прикольно. Полагаю, что необходимо проверить данные высказывания на дискредитацию выдающейся исторической личности по закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне"", - написала Останина в своем telegram-канале.

Напомним, теперь уже экс-директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак написала заявление об увольнении по собственному желанию 20 марта. Официально срок ее контракта истекает 2 апреля. Новым директором назначена Елизавета Лихачева. С 2017 г. она руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени Щусева.

Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева(2023)|Фото: vk.com/club23141780

Теги: Елизавета Лихачева, Иосиф Сталин, Нина Останина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети