Юрий Крупнов: В мире идет не война ценностей, а война с ценностями

В мире идет война с ценностями. Об этом заявил председатель наблюдательного Совета Института демографии, миграции и регионального развития, член научного Совета при Совете безопасности РФ Юрий Кпупнов на радио "Звезда". Так он прокомментировал статью, которую опубликовал бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер в журнале The National Interest.

Крупнов считает ее заслуживающей внимания, но не лишенной изъянов. Сам Меллер пишет о том, что Запад ушел от христианства, но можно ли считать его новую мораль ценностями? Ценности - это то, за что люди умирают.

"Я не очень понимаю, как можно умирать за какой-нибудь "воукизм" или "3718-й гендер". Поэтому мне кажется, это скорее не война ценностей, а война с ценностями", - сказал Крупнов.

Он видит в этом большое преимущество России, где люди сохраняют представление о ценностях, а государство может транслировать его в мире, привлекая другие страны на свою сторону. Но надо действовать соответственно и внутри России.

