13 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Средства от продажи футболок, посвященных Вторчермету, получат зоозащитники

В Екатеринбурге средства от продажи футболок, посвященных микрорайону Вторчермет, перечислили в благотворительный фонд "Зоозащита".

Зимой прошлого года в магазине уральского бренда HARD появились футболки, посвященные Вторчермету. Коллекцию бренд выпустил совместно с уральским застройщиком "Атомстройкомплекс" в рамках его проекта "На районе", который подразумевает создание запоминающегося, "вирусного" мерча для различных городских локаций.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", принт для футболки, посвященной Вторчермету, разработала уральская художница Елизавета Нестерова: она изобразила парк Камвольного комбината и расположенный в нем пруд, который местные жители называют Мухой. Часть вырученных средств с продажи каждой футболки перечислены застройщиком в некоммерческую организацию "Благотворительный фонд "Зоозащита", который оказывает помощь бездомным животным.

футболка "На районе"(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Екатеринбург – основное место приложения усилий нашей компании, здесь мы строим дома, создаем рабочие места, открываем новые производства. Наша цель – сделать город интересным и привлекательным для жизни, чтобы горожане хотели участвовать в его развитии, гордились им, ощущали свою сопричастность городской истории. С этой целью уже три года мы проводим фестиваль паблик-арта "ЧО", поддерживаем творческую молодежь, культивируем любовь к городу и созиданию.

Проект "На районе", в рамках которого мы выпускаем футболки, посвященные разным городским районам и достопримечательностям, позволяет, с одной стороны, поддерживать местных художников и дизайнеров, с другой – давать возможность горожанам выразить привязанность к своему городу детства и родному району. Перечисляя часть вырученных средств на благотворительность, мы акцентируем внимание на добрых делах, способности каждого человека оказывать посильную помощь ближним", - рассказал креативный директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов.

Никита Харисов, футболка "На районе"(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В фонде "Зоозащита" отметили, что перечисленные средства будут направлены на оплату ветеринарных услуг для подопечных фонда, поскольку это является самой затратной статьей расходов.

"Мы благодарны проекту "На районе", который в яркой, современной подаче вовлекает молодежь в добрые дела, призывает любить место, в котором живешь, заботиться о нем и друг о друге. Эта идея созвучна миссии фонда "Зоозащита", который объединяет неравнодушных горожан и каждый день доказывает: вклад каждого из нас ценен в общем деле, результатом которого могут стать спасенные жизни", - заявила руководитель благотворительного фонда "Зоозащита" Анна Вайман.

Футболки с изображением достопримечательности Вторчермета по-прежнему можно купить в магазине Hard, тем самым совершив благотворительное пожертвование зоозащитникам. "Атомстройкомплекс" уже готовит к выпуску новую партию футболок проекта "На районе". Она будет посвящена микрорайону Эльмаш и легендарному кинотеатру "Заря".

Теги: Зоозащита, футболки, Вторчермет, Екатеринбург



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