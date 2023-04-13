Калужские власти объяснили звуки взрывов в регионе

Громкие звуки, напугавшие жителей Калужской области, связаны с переходом самолетом сверхзвукового барьера. Как сообщило правительство региона, Росавиация подтвердила данную информацию.

"Поводов для беспокойства - нет", - говорится в телеграм-канале областного правительства.

Ранее в соцсетях местные жители сообщили о громких звуках, похожих на взрывы.

В марте губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался о громком хлопке, звук которого слышали жители Ростова-на-Дону. По его словам, он был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета.