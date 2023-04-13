КПРФ: В ЗакСО хотят создать рабочую группу по работе с завышенными тарифами на электричество

Депутаты заксобрания Свердловской области намерены создать рабочую группу по вопросам завышения тарифов на электроэнергию. Ее участники намерены выработать дорожную карту по выходу из сложившейся ситуации и соблюдению баланса между интересами граждан и поставщиками электричества. Об этом в своих соцсетях рассказал зампредседателя свердловского заксобрания, член партии КПРФ, Александр Ивачев.

Решение было принято 12 апреля на встрече фракции в областном заксобрании со свердловскими чиновниками. Коммунисты усомнились в правомерности начисления новых тарифов. Например, в январе текущего года начисление прошло по тарифам, которые вступили в силу только 28 января - то есть задним числом. Таким образом, потребитель не знал о реальных условиях оказания услуги, что, как заявляет Ивачев, создает возможность для массового оспаривания начисленной платы за электричество и перерасчета за январь 2023 года для всех потребителей региона.

Депутаты также напомнили чиновникам, что указания о переводе на одноставочный тариф от Госжилстройнадзора имеют рекомендательный характер, а ФАС и ранее отмечала признаки нарушения прав потребителей в действиях свердловских властей.

"Применение одноставочного тарифа в принудительном порядке без согласия жителей также нарушает права потребителей и напрямую противоречит нормам федерального законодательства в т.ч. п. 70 "Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике". Данное нарушение дает право гражданам на защиту своих прав в суде и перерасчет за потребленную электроэнергию по двухставочному тарифу", - написал Ивачев.

В связи с этим, депутаты КПРФ также намерены предложить правительству вернуться к двухставочному тарифу и "ночному" тарифу в праздники и выходные, пока все вопросы не будут улажены. Депутаты также попросили министерство ЖКХ региона подробно экономически обосновать повышения минимального размера взноса на капитальный ремонт.

На встрече присутствовали министр энергетики области Николай Смирнов, и.о. председателя РЭК Владимир Гришанов, гендиректор регионального фонда содействия капремонту Станислав Суханов, представитель общественного движения "Открытое ЖКХ" Андрей Щербинин и доцент кафедры систем управления энергетики и промышленных предприятий УрФУ Леонид Адам.