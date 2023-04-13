Политолог назвал цель визита Мишустина в Тюмень

Политолог Александр Безделов напомнил о том, что сегодняшний приезд в Тюмень премьер-министра Михаила Мишустина – первый визит в город главы кабмина за последние почти 10 лет. Вероятно, что расценивать поездку следует как поддержку действующего губернатора Александра Моора на грядущих выборах осенью,

Безделов в своем telegram-канале пишет, что кроме Тюмени Мишустин в начале апреля съездил в Ярославскую область, а 12 апреля – в Подмосковье, у губернатора которого Андрея Воробьева, как и у Моора, в сентябре будут выборы. Мишустин довольно часто посещает те регионы, в которых проходят выборы. В 2022 г. году он перед днем голосования посетил Рязань и Тамбов, а в 2021-ом – Екатеринбург. Везде выборы выиграли действующие губернаторы и врио, назначенные президентом.

"Так что цель визита (в Тюмень) – не только экономика и социальная сфера, но и демонстрация однозначной поддержки Александра Моора", – считает Александр Безделов.