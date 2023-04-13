СМИ: На пороховом заводе в Казани сотруднику оторвало руку при взрыве снаряда

На пороховом заводе в Казани произошел взрыв снаряда, из-за чего рабочему оторвало кисть правой руки. Мужчина госпитализирован, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Telegram-канал Mash.

ЧП произошло на территории Института химических продуктов на улице Светлой в Казани. Известно, что 56-летний стрелок-испытатель нес макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний.

Снаряд взорвался в руках у сотрудника предприятия. Эксперты сейчас выясняют причину взрыва.