13 Апреля 2023
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Фото: vk.com/kutashova_anna

Водоемы с водой красного цвета появились в Белгородской области

Жители Белгородской области в соцсетях сообщают о появлении в регионе водоемов с водой красного цвета и резким химическим запахом.

Глава Красногвардейского района Анна Куташова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", комментируя ситуацию, заявила, что зафиксирован случай слива неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Казацкое. Опасности для населения нет.

Водоем с водой красного цвета в Белгородской области(2023)|Фото: vk.com/kutashova_anna

"Данная жидкость попала в водосток и находится вне населенного пункта. Движение жидкости локализовано", - написала Куташова.

Власти обратились в полицию и экологическую службу. Проведен забор грунта и жидкости.

Глава соседнего Красненского района Александр Полторабатько сообщил, что появилась информация о сливе неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Красное. По его словам, организован забор жидкости и грунта.

Теги: водоемы, красная вода, белгородская область



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