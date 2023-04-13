Водоемы с водой красного цвета появились в Белгородской области

Жители Белгородской области в соцсетях сообщают о появлении в регионе водоемов с водой красного цвета и резким химическим запахом.

Глава Красногвардейского района Анна Куташова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", комментируя ситуацию, заявила, что зафиксирован случай слива неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Казацкое. Опасности для населения нет.

"Данная жидкость попала в водосток и находится вне населенного пункта. Движение жидкости локализовано", - написала Куташова.

Власти обратились в полицию и экологическую службу. Проведен забор грунта и жидкости.

Глава соседнего Красненского района Александр Полторабатько сообщил, что появилась информация о сливе неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Красное. По его словам, организован забор жидкости и грунта.