Горелкину не нравится, что Telegram становится лидером среди россиян по суточной аудитории

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин высказал опасения в связи с тем, что Telegram уже в блжайшем будущем может стать лидером среди россиян по суточной аудитории. Так он отрегировал на новость о том, что в марте Telegram впервые обогнал YouTube по суточной аудитории и вышел на второе место, совсем немного уступая VK.

Как сообщалось накануне, по данным Mediascope Cross Web, ежедневная аудитория Telegram в марте составила 50,9 млн человек, YouTube - 50,7 млн. На первом месте остается VK (53,3 млн), но с учетом темпов роста аудитории Telegram последний в ближайшее время вполне может стать лидером. Так, в январе прошлого года дневная аудитория Telegram составляла всего 25 млн человек, то есть рост за 15 месяцев более 100%.

Правда, по месячной аудитории пока со значительным отрывом лидирует YouTube - 93 млн пользователей в месяц. На втором месте VK - 87 млн. У Telegram - 76 млн. Эти три соцсети намного опережают остальных.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что успех Telegram вызван тем, что эта соцсеть не навязывает контент и воспринимается как независимая платформа.

Горелкин пишет, что, "при всей симпатии к телеге", он не хотел бы, "чтобы главным соцмедиа страны стал мессенджер, штаб-квартира которого находится где-то за рубежом". И он считает правильным законодательное ограничение использования иностранных мессенджеров государственными и финансовыми организациями. Например, банки ранее начали интегрировать свои решения в Telegram, который не выполнил ни одного требования закона о приземлении.

"На днях из Правительства РФ поступил положительный отзыв на мой законопроект, который установит административную ответственность за несоблюдение этих ограничений. И, надеюсь, что он сыграет важную роль: окончательно зафиксирует в сознании некоторых топ-менеджеров определенные национальные приоритеты", - написал депутат.

Напомним, с марта Роскомнадзор включил Telegram в список иностранных мессенджеров, которые попадают под действие нового закона, ограничивающего ряд российских организаций в их использовании при взаимодействии с клиентами. Всего в списке девять приложений: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.