В незападном мире произошел очень существенный рост симпатий к России - Пушков

В "незападном мире" произошел очень существенный рост симпатий к России, считает сенатор Алексей Пушков.

"Россию воспринимают как страну, сражающуюся с США и ЕС. А эти силы воспринимаются как эксплуататорские в незападном мире, в развивающихся странах", - сказал Пушков на круглом столе "Информационное противостояние в условиях нарастающей геополитической напряженности с Западом. Итоги и выводы". Также Пушков добавил, что "Западу не удалось добиться своих целей и в информационной сфере".