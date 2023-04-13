Первые белорусские троллейбусы выйдут на улицы Екатеринбурга уже в мае

Троллейбусы, доставленные в Екатеринбург из Белоруссии, планируют запустить на маршруты уже в мае. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр горадминистрации Алексей Бубнов.

По его словам, новый транспорт собираются запустить по маршрутам №4 и №37. На данный момент в городе всего шесть троллейбусов: 4 - в Октябрьском, 2 - в Орджоникидзевском депо. Еще семь ожидаются в ближайшее время. Перетасовка между маршрутами пройдет после доставки всех 50 единиц транспорта.

Напомним, что каждый месяц Екатеринбург будет получать минимум по пять единиц техники из Белоруссии.

Мэрия купила троллейбусы за 1,4 млрд рублей - стоимость одного составляет 31,9 млн. Планируется, что новый транспорт станет подарком к 300-летнему юбилею уральской столицы, который город отметит уже в этом году.