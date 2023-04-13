13 Апреля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

На Украине призвали сделать Черное "внутренним морем НАТО"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Черноморской конференции по безопасности, заявил, что Черное море следует превратить в море НАТО, как это произошло с Балтийским морем.

"Эти военные действия доказали, что безопасность региона неделима. Угроза одному – угроза всем", - цитирует РБК Кулебу, который уточнил, что Черное море нуждается в демилитаризации и должно быть использовано для путешествий и торговли.

Напомним, ранее стало известно, что 4 апреля 2023 года станет рубежной датой в истории, как минимум, российского Балтийского флота. В этот день даже в самые сумрачные годы "холодной войны" нейтральная и почти дружественная нам Финляндия не просто официально стала одним из членов люто враждебного Москве Североатлантического альянса, следовательно, новым и достаточно мощным в боевом отношении открытым врагом России на западном стратегическом направлении.

Теги: Дмитрий Кулеба, Черное море, НАТО



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