13 Апреля 2023
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Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит Уральский радиотехнический колледж после петиции студентов

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о возможных нарушениях в Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова. Поводом стали жалобы студентов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, учащиеся данного колледжа создали петицию с требованием об отставке директора учебного заведения. Приводятся доводы о закрытии различных секций для студентов в образовательном учреждении, о ненадлежащих условиях проживания в общежитиях и нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.

Теперь в надзорном ведомстве намерены проверить каждый изложенный пункт.

"Будет дана юридическая оценка действиям руководителя колледжа на предмет соблюдения законодательства об образовании, трудового законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии", - отметили в прокуратуре.

Теги: колледж, студенты, петиция, прокуратура, Екатеринбург



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