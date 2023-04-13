В Сургуте бывший полицейский обвиняется в разглашении государственной тайны

В Сургуте бывший полицейский обвиняется в разглашении государственной тайны, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Тюменской области.

Сведения, составляющие гостайну, были доверены ему по службе. Сейчас мужчина уволен со службы. Возбуждено дело ч. 1 ст. 283 УК РФ. В ФСБ заявляют, что в настоящий момент следствием собрана достаточная доказательная база.

Отметим также, что ранее в Югре за государственную измену был осужден некий гражданин С. Его приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима. О вынесении приговора стало известно в феврале.