На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР

В Японии объявили эвакуацию в связи с риском падения ракеты, которую запустила Северная Корея, в районе острова Хоккайдо.

Японское правительство с помощью системы оповещения призвало местных жителей срочно укрыться в зданиях, подземных станциях метро или убежищах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных, сообщило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.

В марте стало известно, что КНДР провела учения, имитирующие тактическую ядерную контратаку. Учения включали в себя, в том числе, запуск тактической баллистической ракеты с имитиационной ядерной боеголовкой. Согласно заявлению Северной Кореи, ракета пролетела 800 км, после чего поразила предназначенную цель в Японском море.