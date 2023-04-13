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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Подростками, напавшими на детей в Екатеринбурге, займется Следственный комитет

Следственный комитет проверяет информацию о нападении подростков на детей в Екатеринбурге.
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Ранее сообщалось, что 12 апреля в Пионерском микрорайоне уральской столицы была замечена группа из четырех подростков, преследовавших двух 10-летних мальчиков. Детям якобы угрожали ножами и перцовым баллончиком, вымогая у них деньги, а затем избили.

После этого было написано заявление в полицию. В МВД уже установили, что оружие к пострадавшим не применялось.

Теперь в ситуации будет разбираться и Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчиков.

"Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Выполняются иные мероприятия, по итогам которых этой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка", - пообещали в ведомстве.

Теги: подростки, дети, нападение, СК, Екатеринбург



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