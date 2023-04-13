Губернатор Астраханской области вручил паспорта юным землякам

Активисты «Движения первых» - школьники, которые добились особых успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни получили паспорта гражданина РФ из рук губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Торжественный приём в резиденции губернатора Астраханской области состоялся в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!». Регион - один из первых в стране, где она проводится, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора области.

«Паспорт – не просто возможность стать полноценным участником общества. В нём заложена ваша ответственность за судьбу Родины, обязанность заботиться о ней, беречь традиции, честно жить и трудиться на благо страны», – отметил Игорь Бабушкин.

Глава региона выразил уверенность в том, что каждый из ребят внесёт заметный вклад в развитие Астраханской области и России. Молодые граждане страны произнесли ответное обещание на верность стране.

По данным регионального агентства по делам молодёжи, для активистов «Движения Первых» Всероссийская акция «Мы – граждане России!» проводится впервые. Она проходит совместно с МВД РФ.

Затем Игорь Бабушкин провёл личную встречу с активистами, на которой поделился впечатлениями о прошедшем мотопробеге. Говорили и об историю российской космонавтики.

«Мне посчастливилось проверить себя в центре подготовки космонавтов. Предлагаю отправить туда на экскурсию десять юных увлечённых астраханцев», – сообщил ребятам Игорь Бабушкин.