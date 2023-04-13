13 Апреля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Губернатор Астраханской области вручил паспорта юным землякам

Активисты «Движения первых» - школьники, которые добились особых успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни получили паспорта гражданина РФ из рук губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

игорь бабушкин, вручение паспортов(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Торжественный приём в резиденции губернатора Астраханской области состоялся в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!». Регион  - один из  первых в стране, где она проводится, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора области.

игорь бабушкин, вручение паспортов(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Паспорт – не просто возможность стать полноценным участником общества. В нём заложена ваша ответственность за судьбу Родины, обязанность заботиться о ней, беречь традиции, честно жить и трудиться на благо страны», – отметил Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Глава региона выразил уверенность в том, что каждый из ребят внесёт заметный вклад в развитие Астраханской области и России. Молодые граждане страны произнесли ответное обещание на верность стране.

паспорт россии(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

По данным регионального агентства по делам молодёжи, для активистов «Движения Первых» Всероссийская акция «Мы – граждане России!» проводится впервые. Она проходит совместно с МВД РФ. 

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Затем Игорь Бабушкин провёл личную встречу с активистами, на которой поделился впечатлениями о прошедшем мотопробеге. Говорили и об  историю российской космонавтики.

игорь бабушкин, вручение паспортов(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Мне посчастливилось проверить себя в центре подготовки космонавтов. Предлагаю отправить туда на экскурсию десять юных увлечённых астраханцев», – сообщил ребятам Игорь Бабушкин.

 

Теги: движение первых, игорь бабушкин, вручение паспортов



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