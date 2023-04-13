Ученые – о вулкане Шивелуч: "Фиксируются сотни локальных землетрясений"

В последние сутки на вулкане Шивелуч на Камчатке фиксируются сотни локальных землетрясений, "наблюдается непрерывное спазматическое вулканическое дрожание", сообщили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

"Зафиксировано несколько поверхностных событий, которые, возможно, сопровождали пепловые выбросы до высоты 5 км и сход обломочных лавин. Продолжалось постоянное истечение газопепловой струи, достигающей высоты 5-6 км, интенсивность которого постепенно снижается", - говорится в сообщении службы.

Сейчас вулкан плотно закрыт облаками, поэтому "пепловую обстановку" ученые оценивают только по спутниковым снимкам.

Хотя извержение продолжается, его интенсивность значительно снизилась. Хотя ученые не исключают новых отдельных пепловых выбросов до высоты 4-5 км, в целом процесс идет на спад.