13 новых мобильных ФАПов направят в районные больницы Новосибирской области

13 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

13 новых мобильных ФАПов направят в районные больницы Новосибирской области

В ближайшее время ФАПы направят в районные больницы региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Региональные власти продолжают реализацию масштабной программы по модернизации первичного медицинского звена: строятся ФАПы, амбулатории, поликлиники. Губернатор Андрей Травников 13 апреля проконтролировал организацию процесса оказания медпомощи населению в одной из новых поликлиник – в селе Криводановка.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Учреждение здравоохранения, построенное в рамках нацпроекта «Здравоохранение», начало функционировать два месяца назад. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в сутк, принимают пациентов из Криводановки и соседних села Марусино, посёлка Приобский и дачного посёлка Кудряшовский. В новой поликлинике два блока – для взрослого и детского отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация.

нацпроект, поликлиника(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«В 2018 году мы озадачились организацией медобслуживания в пригородных районах агломерации. Сложившаяся к тому моменту структура организации медпомощи не соответствовала современности, большому приросту населения. Напомню, тогда была одна большая ЦРБ и несколько ФАПов или амбулаторий с минимальным набором услуг. И по очень многим показаниям, назначениям жителям приходилось ездить в Краснообск, в Новосибирск. Тогда мы приняли решение о создании в пригородных районах, в том числе Новосибирском, многоуровневой системы первичной медицинской помощи, когда есть и ФАПы, и амбулатории, и есть вот такие хорошо оснащённые крупные поликлинические центры. И сегодня тысячам жителей близлежащих посёлков не требуется ездить в Краснообск, можно получить все необходимые услуги, всю «первичку» прямо здесь», — подчеркнул губернатор.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В медучреждении организованы кабинеты физио, лабораторной диагностики: пациенты могут полностью пройти комплекс биохимических методов исследования, общеклинических лабораторных исследований, который необходим для первичной постановки диагноза. Работает рентгенотделение с флюорографом, маммографом, рентгеном. Открыли запись на эндоскопические исследования и функциональную диагностику: УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, ЭЭГ, велоэргометрию.

медицина, здравоохранение, поликлиника, медицинские процедуры, микроскоп(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«В этом году на территории Новосибирской области будут вводиться ещё три объекта, которые перешли с 2022 года, плюс три объекта, которые мы строим в этом году. Плюс строительство 35 ФАПов в этом году, капитальные ремонты, реконструкции, закупка оборудования, медицинской техники. В ближайшие недели мы передадим в наши медицинские организации мобильные ФАПы», — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

медицина, здравоохранение, поликлиника, медицинские процедуры, анализы крови, диагностика(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Программа приобретения мобильных ФАПов стартовала в области в 2020 году. Ожидается получение ещё 19 машин, после чего в каждом сельском районе, в каждой ЦРБ будет своя мобильная амбулатория.

медицина, здравоохранение, регистратура, поликлиника(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Теги: мобильные фапы, андрей травников, диагностика, медобслуживание, модернизация первичного медицинского звена



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети