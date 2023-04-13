13 новых мобильных ФАПов направят в районные больницы Новосибирской области

В ближайшее время ФАПы направят в районные больницы региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Региональные власти продолжают реализацию масштабной программы по модернизации первичного медицинского звена: строятся ФАПы, амбулатории, поликлиники. Губернатор Андрей Травников 13 апреля проконтролировал организацию процесса оказания медпомощи населению в одной из новых поликлиник – в селе Криводановка.

Учреждение здравоохранения, построенное в рамках нацпроекта «Здравоохранение», начало функционировать два месяца назад. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в сутк, принимают пациентов из Криводановки и соседних села Марусино, посёлка Приобский и дачного посёлка Кудряшовский. В новой поликлинике два блока – для взрослого и детского отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация.

«В 2018 году мы озадачились организацией медобслуживания в пригородных районах агломерации. Сложившаяся к тому моменту структура организации медпомощи не соответствовала современности, большому приросту населения. Напомню, тогда была одна большая ЦРБ и несколько ФАПов или амбулаторий с минимальным набором услуг. И по очень многим показаниям, назначениям жителям приходилось ездить в Краснообск, в Новосибирск. Тогда мы приняли решение о создании в пригородных районах, в том числе Новосибирском, многоуровневой системы первичной медицинской помощи, когда есть и ФАПы, и амбулатории, и есть вот такие хорошо оснащённые крупные поликлинические центры. И сегодня тысячам жителей близлежащих посёлков не требуется ездить в Краснообск, можно получить все необходимые услуги, всю «первичку» прямо здесь», — подчеркнул губернатор.

В медучреждении организованы кабинеты физио, лабораторной диагностики: пациенты могут полностью пройти комплекс биохимических методов исследования, общеклинических лабораторных исследований, который необходим для первичной постановки диагноза. Работает рентгенотделение с флюорографом, маммографом, рентгеном. Открыли запись на эндоскопические исследования и функциональную диагностику: УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, ЭЭГ, велоэргометрию.

«В этом году на территории Новосибирской области будут вводиться ещё три объекта, которые перешли с 2022 года, плюс три объекта, которые мы строим в этом году. Плюс строительство 35 ФАПов в этом году, капитальные ремонты, реконструкции, закупка оборудования, медицинской техники. В ближайшие недели мы передадим в наши медицинские организации мобильные ФАПы», — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Программа приобретения мобильных ФАПов стартовала в области в 2020 году. Ожидается получение ещё 19 машин, после чего в каждом сельском районе, в каждой ЦРБ будет своя мобильная амбулатория.