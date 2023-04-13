Apple не будет больше использовать вольфрам, тантал и золото из России - СМИ

Компания Apple больше не будет использовать в производстве вольфрам, тантал и золото из России. На такой шаг производитель пошел "из-за требования правительства США".

В то же время эксперты не считают, что в гаджетах от Apple действительно не будет металлов, добытых на территории России – вероятнее всего, американцы будут закупать сырье через реэкспорт, что, собственно уже происходит: по данным "Коммерсанта", главным поставщиком сырья для Apple и Samsung стал Казахстан. Южнокорейская компания, впрочем, и не отказывалась от закупки российских металлов – она только прекратила официальные поставки своей продукции в РФ.

Также перепродажей металлов из России активно занимаются Индия и Китай. Участники рынка считают, что мировым производителям электроники будет очень сложно реально полностью отказаться от редких и драгоценных металлов из России, поскольку сопоставимых по цене альтернатив просто нет.