Суд взыскал около 6 млн рублей с экс-советника свердловского вице-губернатора

На Среднем Урале суд взыскал около 6 млн рублей с бывшего заместителя главы ЗАТО Лесной Владислава Русакова, который также был советником вице-губернатора региона Сергея Бидонько. Экс-чиновник не смог подтвердить законность получения этих денег.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что Русаков, будучи на госслужбе, незаконно занимался предпринимательской деятельностью и получил доход в 5,9 млн рублей. В июле 2021 года приговором городского суда Лесного он был признан виновным и получил штраф.

Для взыскания средств, законность получения которых Русаковым не была подтверждена, прокурор направил иск в суд. Однако тот в удовлетворении требований отказал.

Не согласившись с принятым решением, надзорное ведомство подало апелляцию. В итоге Свердловский областной суд отменил вердикт районного суда и вынес новое решение: взыскать с Владислава Русакова в доход государства 5,9 млн рублей, законность получения которых он не сумел подтвердить.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Красноярском крае с бывшего депутата через суд взыскали более 1,5 млн рублей. Причиной стало приобретение народным избранником квартиры на неподтвержденные доходы.