В Челябинске арестовали еще одного обвиняемого в убийстве подростка

В Челябинске суд заключил под стражу на два месяца еще одного обвиняемого в убийстве подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Задержан 17-летний гражданин РФ. Его обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц. В СИЗО он пробудет до 11 июня.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве обвиняют 20-летнего местного жителя. На следующий день были задержаны еще трое подозреваемых. Четверых иностранных граждан заключены под стражу на два месяца. Двое из них несовершеннолетние. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался. Добавим, что обвиняемые являются уроженцами Таджикистана.