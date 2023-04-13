В Челябинске возбудили уголовное дело на водителя трамвая, который сбил женщину на пешеходном переходе

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели пешехода в результате наезда трамвая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

9 апреля водитель трамвая на улице Горького сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась.

В отношении водителя трамвая возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).