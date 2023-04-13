В Подмосковье заметили беспилотник над ТЭЦ сразу после короткого замыкания

Неизвестный БПЛА заметили над ТЭЦ в Подмосковье, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, беспилотник увидели сотрудники ТЭЦ-29 в Электростали, после чего обратились в полицию. Незадолго до его появления на одной из ЛЭП произошло короткое замыкание, под ней выгорела трава.

В результате проверки выяснилось, что беспилотник запустили сотрудники обслуживающей энергетической компании для проверки замыкания, сообщил позднее Shot. Они не согласовали полет с руководством ТЭЦ.

В марте в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий силовиков правом пресекать движение любых беспилотников – летающих, наземных, водных, подземных – "в зоне своей ответственности". Об этом сообщил один из соавторов документа, "единоросс" Александр Хинштейн.