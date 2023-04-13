В России появится единый реестр адвокатов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание единого реестра адвокатов.

Главное нововведение - создание Единого государственного реестра адвокатов РФ, который станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения об адвокатах. В него также будут включаться сведения о претендентах, не сдавших квалификационный экзамен.

Реестр позволит любому гражданину в любое время получить информацию о статусе адвоката, его удостоверении, членстве в региональной адвокатской палате. Причем право осуществлять адвокатскую деятельность наступает только с момента внесения сведений об адвокате в реестр. Вести реестр будет Минюст.

Срок действия адвокатского удостоверения будет 15 лет. В случае приостановления или прекращения статуса адвоката удостоверение нужно будет сдать.

Замминистра юстиции Андрей Логинов считает, что законопроект повышает гарантии реализации конституционных прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи и улучшит взаимодействие органов юстиции и адвокатских палат.

По данным Федеральной палаты адвокатов, в 2021 году в России практиковали почти 83 тыс. адвокатов. Это число неуклонно растет, но примерно в три раза меньше, чем в странах ЕС.



