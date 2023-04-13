Галявиев, устроивший массовое убийство в казанской гимназии, получил пожизненный срок

Суд приговорил Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175, к пожизненному сроку.

"Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - цитирует судью ТАСС.

Молодой человек совершил атаку на школу 11 мая 2021 года, погибли семь детей и две учительницы, 24 человека пострадали. Галявиеву было предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала его вменяемым.

Напомним, во время прений сторон прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима, полностью удовлетворить иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда. Сам стрелок попросил не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме. Также он попросил прощения у потерпевших.