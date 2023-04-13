Иванов: Теперь справки о ранениях солдат "теряют" в госпиталях Москвы, Питера и Екатеринбурга

Российские госпитали продолжают "терять" справки о ранениях солдат, сражавшихся на территории СВО. Если раньше подобные случаи возникали в небольших городах, то теперь тревожные звоночки стали доноситься из российских столиц.

По словам депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова, к нему продолжают поступать обращения от военнослужащих, которые все еще не получили положенных за ранения выплат. Это касается госпиталей Москвы, Питера и Екатеринбурга.

"Опять где-то между госпиталем и военной частью затерялись нужные справки. Готовлю уже четвертый по счету запрос в адрес военной прокуратуры. В нем восемь фамилий. С надзорным ведомством будем разбираться, куда подевались справки раненых бойцов: или опять госпиталь "проворонил", или военная часть потеряла. Найдем обязательно", - заявил депутат.

Напомним, в российских госпиталях участились случаи "утери" справок о ранении военнослужащих. Аналогичная ситуация произошла в госпитале Анапы, куда попал боец из Новоуральска. При этом в ростовском госпитале после нескольких инцидентов и привлечения надзорного ведомства ситуация наладилась.

Согласно указу президента № 98 от 5 марта 2022 года, любой участник СВО, в том числе и мобилизованный, при ранении получает 3 млн рублей. В случае смерти его семье выплатят 5 млн рублей.