13 Апреля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени будут судить экс-полицейского за убийство родственника во время драки

В Тюмени будут судить бывшего полицейского до смерти избившего родственника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь на 17 июля 2022 года в дачном кооперативе. 38-летний житель Тобольска находился в отпуске на семейном торжестве на одной из тюменских дач. После застолья он поссорился с одним из родственников и избил его до такой степени, что тот попал в больницу, где в последствии скончался.

Свою вину подозреваемый не отрицал. Из полиции после произошедшего мужчину уволили.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Тюмени с участием присяжных.

Теги: полицейский, драка, убийство, родственник



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