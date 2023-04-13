13 Апреля 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Астраханские юноши-призывники проходят медкомиссии

Накануне на заседании региональной призывной комиссии, которое провёл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, военный комиссар–генерал-майор Игорь Кремлёв доложил о промежуточных результатах весеннего призыва. На данный момент новобранцы проходят медкомиссии на призывных пунктах.

игорь бабушкин, заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Отметим, что сроки обследования призывников сокращены. Ранее на это отводилось 10-20 дней, сейчас 5-7. Министр здравоохранения региона Александр Буркин сообщил, что к работе в составе призывных комиссий привлечено 69 врачей и 21 специалист среднего медперсонала. Дообследование граждан, прибывающих на сборные пункты, проводится в городских поликлиниках №1 и №10. Кроме того, организована вакцинация граждан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с национальным календарём прививок.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что план по весеннему призыву должен быть выполнен качественно и в срок и поручил профильным ведомствам совместно с главами муниципалитетов активизировать информационно-разъяснительную работу по вопросам призыва граждан.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Напомним, весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля 2023 года. Она продлится в штатном режиме до 15 июля 2023 года. Призывники будут служить во всех военных округах, а также видах и родах войск Вооружённых сил РФ. Первые астраханские призывники весенней кампании-2023 отправятся к месту службы 20 апреля. При этом военный комиссариат Астраханской области подчёркивает: новобранцев не будут отправлять в «горячие точки», в том числе в рамках СВО.

Теги: весенний призыв, новобранцы, медкомиссии, игорь бабушкин, призывная комиссия



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