13 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минтруд предложил упростить назначение мер соцподдержки

Минтруд предложил ввести единые подходы и упростить назначение федеральных, региональных и муниципальных мер соцподдержки.
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Так, сегодня уже 42 федеральные меры поддержки для большинства получателей предоставляются без сбора справок - по одному заявлению или даже без него. До 2025 года это планируется расширить на 74 федеральные меры. Проект предлагает закрепить, что все меры соцзащиты доступны в электронном виде.

Напомним, с 1 июля 2023 года должна начать работу специальная облачная платформа, которая упростит регионам и муниципалитетам перевод услуг в электронный формат.

Ранее Минтруд завернул все предложения Родительской палаты по стимулированию многодетности. Общественники предлагали, в частности, приравнять период ухода за ребенком к трудовой деятельности, продлить выплату пособия по уходу за третьим и последующими детьми до шести лет, снизить возраст выхода на пенсию многодетных отцов на один год за каждого ребенка, выплачивать единое пособия многодетным родителям без привязки к критерию нуждаемости. Однако Минтруд не поддержал даже предложение ввести государственный праздник "День многодетной семьи".

Теги: минтруд, соцподдержка



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