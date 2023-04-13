Убийство Татарского организовали спецслужбы Украины, - ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России привела детали теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

По данным спецслужбы, теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции, пишет РИА Новости. Член диверсионно-разведывательной группы Денисов после совершения преступления вылетел через Армению в Турцию. Он, уточняет издание, объявлен в международный розыск.

Напомним, Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе. Уголовное дело о его смерти переквалифицировали с "Убийства" на "Теракт". В убийстве военкора подозревают Дарью Трепову. Она была задержана 3 апреля, в 4 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемую на два месяца – до 2 июня 2023 года.